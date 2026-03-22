Un giovane è stato aggredito con un coltello in via Colombo a Follonica e ha riportato ferite al torace e all’addome. La vittima è stata trovata a terra in via Roma, nel centro della città, e subito soccorsa. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni che possano fornire dettagli utili. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

Follonica (Grosseto), 22 marzo 2026 – Lo hanno visto in terra in via Roma, nel pieno centro della città di Follonica. Che stava chiedendo aiuto. In una pozza di sangue. E’ stato trovato così un ragazzo di 21 anni, di origini albanesi ma nato in Italia e residente in un paese maremmano, la notte tra venerdì e ieri: era stato colpito con due coltellate che l’hanno raggiunto al petto e ad un fianco, durante un’aggressione avvenuta poco prima delle due di notte. Da quello che è stato ricostruito in maniera ancora sommaria, pare che il giovane sia stato aggredito in via Colombo al termine di una lite, nella zona della stazione ferroviaria. Ma poi sia riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coltellate in via Colombo: giovane aggredito in strada, colpito a torace e addome

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