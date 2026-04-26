giornata ecologica una festa con le famiglie

La giornata ecologica si è svolta con un’ampia partecipazione a Sondalo e nelle frazioni, organizzata dal comune e dall’APT Sondalo. L’evento ha coinvolto anche le associazioni locali e la scuola primaria, contribuendo a rendere la giornata una festa per le famiglie della zona. Le attività e le iniziative sono state molto apprezzate dai partecipanti, che hanno preso parte con entusiasmo.

La giornata ecologica è stata un successone. Grande partecipazione alla giornata ecologica 2026 a Sondalo e frazioni, iniziativa promossa dal comune e APT Sondalo, in collaborazione con le associazioni locali e la scuola primaria. L’iniziativa ha coinvolto circa un centinaio di volontari, con una presenza particolarmente significativa di famiglie e giovani, oltre a diverse associazioni e alcuni consiglieri comunali: un segnale concreto della crescente attenzione verso i temi ambientali. L’evento si inseriva nel weekend ecologico dell’Alta Valtellina, che ha coinvolto tutti i comuni del comprensorio, rafforzando una rete territoriale condivisa nella cura dell’ambiente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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