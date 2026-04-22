In una località industriale, si è svolta una giornata aperta alle famiglie dei dipendenti dell’azienda. Le famiglie hanno potuto visitare gli stabilimenti, conoscere i luoghi di lavoro e partecipare a diverse attività. La mattinata è stata caratterizzata da momenti di svago, giochi e incontri tra colleghi e parenti, creando un’occasione di socializzazione e condivisione.

Una giornata dedicata alle famiglie dei dipendenti che portano i propri figli e le famiglie a conoscere il luogo nel quale lavorano e producono, dando vita a una mattinata di gioia, divertimento e aggregazione sociale. E’ lo spirito della ’Festa dei Bambini’, che si è svolta sabato scorso, organizzata da Kastamonu Italia, poco distante da Pomposao. "Un esempio di umanità capace di unire culture diverse nello spirito gioioso dei più piccoli – ha detto il sindaco Alice Zanardi –, dimostrando come una fabbrica se vuole sappia inserirsi benissimo in una comunità creando occupazione e momenti ludici per le famiglie di chi vi lavora all’interno. L’iniziativa nasce 5 anni fa con l’obiettivo di aprire le porte dell’azienda ai più piccoli e rendere omaggio alla tradizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kastamonu, dipendenti in festa. Una giornata con le loro famiglie

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