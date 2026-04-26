Il borgo di Roccatederighi ospiterà la Giornata del jazz, organizzata dall’associazione ’Paesaggi Culturali’ in occasione della Giornata Internazionale del Jazz, che si celebra il 30 aprile. La manifestazione prevede un programma con diversi artisti di livello nazionale ed internazionale, coinvolgendo musica e degustazioni. L’evento si svolgerà nel centro storico del paese, con iniziative dedicate agli appassionati di musica e cultura.

L’associazione ’Paesaggi Culturali’, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz che si celebra il 30 aprile, quest’anno rilancia e ripete l’esperienza con un numero maggiore di artisti di livello nazionale ed internazionale nel borgo di Roccatederighi. L’ International Jazz Day è un’iniziativa internazionale istituita dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) nel 2011 per dare risalto al jazz e al suo ruolo diplomatico nell’unire i popoli in ogni angolo del globo e con l’obiettivo di valorizzare il jazz non solo come genere musicale, ma come potente strumento di dialogo, capace di abbattere barriere culturali e promuovere l’inclusione e libertà.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Giornata del jazz’ a Roccatederighi. Musica e degustazioni

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