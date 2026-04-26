Giornale radio del pomeriggio domenica 26 aprile

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, il giornale radio ha fornito un aggiornamento completo sulle notizie del giorno. Tra gli eventi trattati ci sono stati sviluppi giudiziari, aggiornamenti politici e notizie di cronaca. La puntata ha presentato i fatti principali senza commenti o analisi, offrendo un quadro obiettivo di quanto accaduto nelle ultime ore. La narrazione si è concentrata su fatti verificabili e comunicati ufficiali.

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