Giornale radio del pomeriggio domenica 5 aprile

Da lapresse.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di domenica 5 aprile, il giornale radio di LaPresse ha fornito un aggiornamento sugli eventi principali accaduti nel corso della giornata. La programmazione ha incluso notizie di cronaca, politica e attualità, con un focus su fatti verificatisi nelle ultime ore. L’edizione ha presentato anche aggiornamenti in tempo reale e dettagli sui vari avvenimenti che hanno coinvolto diverse aree del paese.

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