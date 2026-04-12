Giornale radio del pomeriggio domenica 12 aprile

Nel giornale radio del pomeriggio di domenica 12 aprile sono state riportate le principali notizie della giornata. La trasmissione ha fornito aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, includendo dettagli su sviluppi politici, sociali e di cronaca. Sono stati menzionati anche fatti relativi a incidenti, decisioni giudiziarie e variazioni di policy pubbliche. La puntata ha raccolto le notizie più significative per mantenere gli ascoltatori informati sulle ultime novità.

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