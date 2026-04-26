È stato avviato il cantiere nel mar Piccolo per realizzare le strutture destinate alle attività nautiche in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. La costruzione riguarda le opere a mare necessarie per il centro nautico che ospiterà le competizioni. Resta ancora da definire la questione relativa agli indennizzi, che deve essere risolta prima di proseguire con i lavori.

In mar Piccolo il cantiere delle opere a mare per il centro degli sport nautici per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, è partito. I primissimi lavori sono stati effettuati. Rimossi i vivai delle cozze autorizzati che, essendo posizionati nell’area del campo di gara, bloccavano l’attività. Restano ancora da togliere gli impianti abusivi, una quarantina, il che avverrà a breve, ma il punto è che i mitilicoltori legali - in tutto tre concessioni - che sono dovuti andar via, non hanno ancora visto un euro dei soldi che gli erano stati assicurati a titolo di indennizzo (nulla avranno invece gli abusivi). Il Comune, pur avendo avuto la provvista dal commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, non ha erogato nulla.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi, parte il centro nautico. Da risolvere il nodo indennizzi

Notizie correlate

Leggi anche: Nodo del centro da rilanciare. Insediato il Tavolo di studio composto da 36 persone

Leggi anche: Il nodo infrastrutture. Stoccata degli Industriali: "Maggiore attenzione da parte della Regione"

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Giochi, stretta su illegale e minori: le nuove strategie Adm agli Stati Generali 2026 - IGE; Riaperto ai cittadini il giardino della Confaloniera di Orvieto; Dai Giochi del Mediterraneo al Parlamento europeo, la Puglia al centro del boom del padel; Centro storico, stretta sul gioco delle tre carte: cinque denunciati.

Domenica scorsa ho portato mia figlia in un piccolo parco giochi al chiuso. Sono rimasto esterrefatto dal comportamento di alcuni bambini di circa 5 anni che apparivano molto nervosi, e lo dimostravano sia calciando forte le giostrine gonfiabili, sia assumendo - facebook.com facebook

"Sì alle attrezzature sportive, no ai giochi per bambini. A Indicatore la giunta non ascolta i cittadini" x.com