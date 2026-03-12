Il nodo infrastrutture Stoccata degli Industriali | Maggiore attenzione da parte della Regione

Gli industriali di Siena esprimono soddisfazione per la riapertura della Galleria Le Chiavi sulla SS 2 Cassia, che era rimasta chiusa per oltre due anni e mezzo a causa di lavori. L’ordinanza dell’Anas ha reso nuovamente percorribile il tratto a partire dal 2 marzo, dopo un intervento di ristrutturazione. La richiesta degli industriali si rivolge alla Regione affinché presti maggiore attenzione alle infrastrutture della zona.

Galleria Le Chiavi riaperta dopo due anni e mezzo di lavori. La Delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud (CTS) accoglie con estremo favore l’ordinanza Anas che dispone la riapertura della Galleria “Le Chiavi” sulla SS 2 Cassia, operativa dal 2 marzo. La riapertura, sebbene attualmente limitata alla fascia oraria 6 – 21 con senso unico alternato per permettere il completamento dei lavori notturni, rappresenta un risultato fondamentale per le aziende della Val d’Orcia. Si interrompe così il pesante isolamento che costringeva i mezzi a lunghe e disagevoli deviazioni sulla SP 478 via Radicofani. "ANAS ha mantenuto gli impegni presi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nodo infrastrutture. Stoccata degli Industriali: "Maggiore attenzione da parte della Regione" Articoli correlati Turista ferito durante rapina a Napoli, Nappi (Lega): su sicurezza ci sia maggiore attenzione da parte del ComuneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Faraone in Calabria: critiche al governo su sviluppo e infrastrutture, chiede maggiore attenzione al SudDavide Faraone, vicepresidente nazionale di Casa Riformista–Italia Viva, ha lanciato un nuovo attacco al governo Meloni durante una conferenza stampa... Altri aggiornamenti su Il nodo infrastrutture Stoccata degli... Argomenti discussi: Il nodo infrastrutture. Stoccata degli Industriali: Maggiore attenzione da parte della Regione. Confindustria, su infrastrutture serve un rinnovato impegno istituzionaleE' un quadro in chiaroscuro il Rapporto Oti Nord 2025, redatto dall'Osservatorio territoriale infrastrutture (Oti) con l'obbiettivo di monitorare lo stato di avanzamento dei sistemi infrastrutturali s ... ansa.it Infrastrutture, l'allarme della Cgil: Irrisolto il nodo dell'alta velocitàPer la Cgil, i problemi da affrontare quest'anno riguardano soprattutto le infrastrutture. Secondo il sindacato infatti resta irrisolto il nodo dell'alta velocità e la Calabria, accusa il segretario ... rainews.it