Nodo del centro da rilanciare Insediato il Tavolo di studio composto da 36 persone

È stato insediato un nuovo Tavolo di studio nel centro storico, composto da 36 membri. Il Comune ha creato questa task force per raccogliere idee dai cittadini e individuare interventi concreti. L’obiettivo è rivitalizzare l’area e migliorare la qualità della vita, cercando di bilanciare le esigenze di residenti e visitatori. La collaborazione tra le parti sarà fondamentale per affrontare le criticità del quartiere.

Centro storico dai mille problemi, c'è la task force. Si è insediato il Tavolo di studio istituito dal Comune per raccogliere le proposte dei cittadini e mettere in campo le azioni necessarie per rivitalizzarlo e migliorarne la vivibilità, mantenendo un giusto equilibrio tra residenti e turisti. È composto da 36 persone fra cittadini e rappresentanti del tessuto associativo; membri di diritto il sindaco Valter Stoppini, la giunta, la presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi e Renzo Totori, unico consigliere comunale residente in centro. Nella prima riunione è stato deciso che il Tavolo dovrà elaborare un "Piano di azione" strutturato...