Gil Vicente-Casa Pia lunedì 27 aprile 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia ai padroni di casa

Lunedì 27 aprile 2026 alle 21:15 si disputerà il posticipo del trentunesimo turno del campionato portoghese tra Gil Vicente e Casa Pia. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote sono favorevoli ai padroni di casa. Si tratta di una partita che chiuderà la giornata e che vedrà le due squadre affrontarsi in un incontro decisivo per la classifica.

Il trentunesimo turno del campionato portoghese si chiuderà col posticipo di lunedì e vedrà rivaleggiare il Gil Vicente e il Casa Pia. La squadra di Barcelos sta facendo un buon campionato, ha 46 punti ed è sesta a sole due lunghezze dal Famaliçao: discorso diverso per la compagine di Lisbona, che al momento è terzultima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Gil Vicente-Casa Pia (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia ai padroni di casa Notizie correlate Gil Vicente-Casa Pia (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Fiducia ai padroni di casaIl trentunesimo turno del campionato portoghese si chiuderà col posticipo di lunedì e vedrà rivaleggiare il Gil Vicente e il Casa Pia. Gil Vicente-Casa Pia (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a BarcelosIl trentunesimo turno del campionato portoghese si chiuderà col posticipo di lunedì e vedrà rivaleggiare il Gil Vicente e il Casa Pia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gil Vicente v Casa Pia: top-half push meets survival fight; Pronostico Gil Vicente-Casa Pia: analisi e probabili formazioni 27/04/2026 Liga Portugal; Pronostico Gil Vicente - Casa Pia: analisi e quote; Tabellino partita Casa Pia vs SC Braga. Pronostico GIL Vicente vs Casa Pia – 27 Aprile 2026La sfida di Primeira Liga tra GIL Vicente e Casa Pia si giocherà il 27 Aprile 2026 alle 21:15 presso lo Stadio Cidade de Barcelos. Una serata che promette ... news-sports.it Hoje há Gil Vicente-Casa PiaO Gil Vicente procura hoje manter-se com ambições europeias na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Casa Pia, que pode abandonar a zona de despromoção, no duelo que marca o fecho da 31.ª ... ominho.pt