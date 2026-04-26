Gil Vicente-Casa Pia lunedì 27 aprile 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude a Barcelos

Lunedì 27 aprile 2026 alle 21:15 si giocherà il match tra Gil Vicente e Casa Pia, ultimo appuntamento del trentunesimo turno del campionato portoghese. La sfida si svolgerà a Barcelos, chiudendo la giornata di calcio nel fine settimana. Le formazioni ufficiali e le quote sono state annunciate, e i pronostici sono già circolati tra gli appassionati. Si tratta di un incontro che può influenzare la classifica finale di questa fase del campionato.

Il trentunesimo turno del campionato portoghese si chiuderà col posticipo di lunedì e vedrà rivaleggiare il Gil Vicente e il Casa Pia. La squadra di Barcelos sta facendo un buon campionato, ha 46 punti ed è sesta a sole due lunghezze dal Famaliçao: discorso diverso per la compagine di Lisbona, che al momento è terzultima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Gil Vicente-Casa Pia (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Barcelos Notizie correlate Gil Vicente-Benfica (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Barcelos?Mercoledì notte il Benfica si è congedato dalla Champions League con onore: nonostante una buona partita al Bernabeu, infatti, le Aquile non sono... Gil Vicente-Benfica (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe a Barcelos?Mercoledì notte il Benfica si è congedato dalla Champions League con onore: nonostante una buona partita al Bernabeu, infatti, le Aquile non sono... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostico Gil Vicente - Casa Pia: analisi e quote; Tabellino partita Casa Pia vs SC Braga; Pau Victor header edges Braga past Casa Pia; FC Alverca Risultati - Tutti i Punteggi. Pronostico GIL Vicente vs Casa Pia – 27 Aprile 2026La sfida di Primeira Liga tra GIL Vicente e Casa Pia si giocherà il 27 Aprile 2026 alle 21:15 presso lo Stadio Cidade de Barcelos. Una serata che promette ... news-sports.it Casa Pia empata com Gil VicenteCasa Pia e Gil Vicente empataram sábado 1-1, em Rio Maior, no jogo de arranque da 14.ª jornada da I Liga de futebol, em que as duas equipas mantiveram para já as respetivas posições na tabela. rtp.pt CASA PIA E SANTA CLARA: LA LOTTA CONTINUA Casa Pia vs Santa Clara era una sfida importante nella lotta per la salvezza in Portogallo Lo 0-0 finale lascia tutto in bilico Il Santa Clara ha 3 punti di vantaggio sulla zona playout Il Casa Pia resta in zona pl - facebook.com facebook