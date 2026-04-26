Gil Vicente-Casa Pia lunedì 27 aprile 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Fiducia ai padroni di casa

Il trentunesimo turno del campionato portoghese si concluderà con il match tra Gil Vicente e Casa Pia, in programma lunedì 27 aprile 2026 alle 21:15. Le formazioni sono state annunciate e sono state diffuse le quote degli bookmaker. La partita sarà l’ultimo incontro di questa giornata, dopo aver disputato tutte le altre gare del turno. Le previsioni sono a favore dei padroni di casa, secondo le scommesse.

Il trentunesimo turno del campionato portoghese si chiuderà col posticipo di lunedì e vedrà rivaleggiare il Gil Vicente e il Casa Pia. La squadra di Barcelos sta facendo un buon campionato, ha 46 punti ed è sesta a sole due lunghezze dal Famaliçao: discorso diverso per la compagine di Lisbona, che al momento è terzultima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Gil Vicente-Casa Pia (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Fiducia ai padroni di casa Notizie correlate Gil Vicente-Casa Pia (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a BarcelosIl trentunesimo turno del campionato portoghese si chiuderà col posticipo di lunedì e vedrà rivaleggiare il Gil Vicente e il Casa Pia. Gil Vicente-Benfica (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Barcelos?Mercoledì notte il Benfica si è congedato dalla Champions League con onore: nonostante una buona partita al Bernabeu, infatti, le Aquile non sono... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gil Vicente v Casa Pia: top-half push meets survival fight; Pronostico Gil Vicente-Casa Pia: analisi e probabili formazioni 27/04/2026 Liga Portugal; Pronostico Gil Vicente - Casa Pia: analisi e quote; Tabellino partita Casa Pia vs SC Braga. Pronostico GIL Vicente vs Casa Pia – 27 Aprile 2026La sfida di Primeira Liga tra GIL Vicente e Casa Pia si giocherà il 27 Aprile 2026 alle 21:15 presso lo Stadio Cidade de Barcelos. Una serata che promette ... news-sports.it Álvaro Pacheco antevê jogo com Gil Vicente: «Cada ponto custa a conquistar»Mesmo perante um opositor de valia, Álvaro Pacheco mostrou-se convicto de que o Casa Pia vai estar à altura do desafio, tomando por base a exibição realizada na última quinta-feira, frente ao Sporting ... record.pt CASA PIA E SANTA CLARA: LA LOTTA CONTINUA Casa Pia vs Santa Clara era una sfida importante nella lotta per la salvezza in Portogallo Lo 0-0 finale lascia tutto in bilico Il Santa Clara ha 3 punti di vantaggio sulla zona playout Il Casa Pia resta in zona pl - facebook.com facebook