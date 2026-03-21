Sabato 21 marzo su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, parte la 25ª edizione di “Amici di Maria De Filippi”. La serata introduce le squadre di cantanti e ballerini, con Alessandro Cattelan che condurrà il serale. In giuria ci saranno Gigi D’Alessio e altri giudici, mentre il pubblico assisterà alla prima puntata di questa nuova stagione.

In prima serata su Canale 5 sabato 21 marzo, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, al via la 25esima edizione del talent show “ Amici di Maria Filippi”. In gara 17 tra cantanti e ballerini e solo uno vincerà il talent alla Finalissima di maggio. Le squadre sono tre: nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ci sono Angie, Lorenzo, Michele (cantanti) Alex e Simone (ballerini). Guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti) e Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini). Infine con Anna Pettinelli ed Emanuel Lo in gara Gard, Opi e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Serale di “Amici 25”: la scaletta, cosa farà Alessandro Cattelan, la new entry Gigi D’Alessio in giuria e le squadre dei cantanti e ballerini. Tutte le curiosità

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