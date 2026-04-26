A Gibilterra, i macachi sono stati visti mentre mangiano terra rossa, un comportamento legato alla necessità di eliminare gli zuccheri assunti con i cibi portati dai turisti. La scena si verifica regolarmente e viene osservata come una risposta naturale degli animali al consumo di alimenti umani. Le autorità locali hanno confermato questa abitudine tra i macachi che vivono nella zona.

? Cosa sapere I macachi di Gibilterra consumano terra rossa per compensare gli zuccheri dei cibi turistici.. Il fenomeno occupa il 20% del tempo alimentare dei primati della rocca.. Sulla rocca di Gibilterra, i macachi hanno iniziato a consumare terra rossa per contrastare le complicazioni fisiche causate dagli alimenti offerti dai visitatori, in un adattamento biologico che segna il 20% del loro tempo dedicato al cibo. Il legame tra l’uomo e la natura si è incrinato in modo silenzioso ma profondo tra le rocce della celebre colonia di primati. Quello che dovrebbe essere un incontro tra diverse specie si è trasformato in una fonte di squilibri fisiologici: i macachi, abituati storicamente a una dieta naturale composta da radici, foglie, insetti e frutta, si trovano oggi a gestire l’impatto di zuccheri, grassi e latticini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gibilterra: i macachi mangiano terra per detox dai cibi dei turisti

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Le scimmie di Gibilterra hanno trovato una cura naturale per il junk food; I macachi di Gibilterra hanno iniziato a mangiare terra per contrastare gli effetti collaterali del cibo dato loro dai turisti; Cibi spazzatura: pur di non mangiarli, le scimmie di Gibilterra si nutrono col fango; La sorprendente ragione per cui le scimmie di Gibilterra mangiano terra.

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I macachi di Gibilterra hanno cambiato le loro abitudini alimentari a causa dei turisti. Oggi ricevono spesso gelati, snack e dolci confezionati, anche se sarebbe vietato nutrirli. Questi alimenti sono troppo ricchi di zuccheri, grassi e latticini, difficili da digerire per - facebook.com facebook

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