A Gibilterra, le bertucce che vivono allo stato libero si nutrono di terra per alleviare i disturbi intestinali causati dal consumo di cibo spazzatura proveniente dai turisti. Questa pratica, trasmessa di generazione in generazione, è diventata una risposta naturale alle conseguenze dell’interazione con l’uomo e alla presenza di alimenti non naturali nel loro ambiente.

Le bertucce che vivono libere a Gibilterra mangiano terra per alleviare i disturbi causati dal cibo spazzatura dei turisti: una nuova abitudine culturalmente trasmessa nata dalla pressione umana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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