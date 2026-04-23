Macachi e lo junk food | la terra-terapia nata a Gibilterra per digerire il cibo dei turisti piena di grassi e zuccheri

A Gibilterra, alcune scimmie hanno iniziato a mangiare terra come metodo per digerire cibi ricchi di grassi e zuccheri, spesso provenienti dai turisti. Questa abitudine, definita come una forma di “terra-terapia”, ha attirato l’attenzione degli esperti di comportamento animale. La pratica si è diffusa tra le scimmie locali e viene osservata come una risposta alle abitudini alimentari umane e alla presenza di cibo spazzatura nella zona.

Mangiare terra per digerire lo junk food. Una pratica che sembra assurda, ma che è diventata una strategia per una specie di scimmia. I gruppi di macachi che vivono sulla Rocca di Gibilterra hanno imparato a mangiare terra per aiutarsi a digerire il cibo spazzatura dato dai turisti o rubato loro, spesso estremamente ricco di calorie e derivati del latte, al quale gli individui adulti sono intolleranti: la terra aiuta a riequilibrare lo stomaco delle scimmie fornendo batteri buoni e minerali e, probabilmente, aiuta a proteggere l’intestino e a lenire o prevenire l’infiammazione causata dall’eccesso di grassi e zuccheri. Lo ha scoperto lo studio guidato dall’Università britannica di Cambridge e pubblicato sulla rivista Scientific Reports (Nature).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Macachi e lo junk food: la “terra-terapia” nata a Gibilterra per digerire il cibo dei turisti piena di grassi e zuccheri Notizie correlate Snack dei turisti e mal di pancia: le bertucce di Gibilterra si curano mangiando terraLe bertucce che vivono libere a Gibilterra mangiano terra per alleviare i disturbi causati dal cibo spazzatura dei turisti: una nuova abitudine... Trigliceridi: non solo colpa dei grassi, il ruolo nascosto di zuccheri e stile di vitaSpesso si pensa che i trigliceridi aumentino solo a causa di cibi troppo grassi o fritti.