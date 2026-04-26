A Giano dell’Umbria si festeggia il ventesimo anniversario di Frigolandia con la tradizionale Festa della Liberazione, un evento che richiama numerosi partecipanti ogni anno. La manifestazione, nata due decenni fa, unisce momenti dedicati all’arte e alla memoria storica, coinvolgendo la comunità locale in diverse iniziative. La celebrazione si svolge nel centro del paese, attirando visitatori e residenti interessati a vivere questa ricorrenza.

? Cosa sapere Giano dell'Umbria celebra il ventesimo anniversario di Frigolandia con la Festa della Liberazione.. Il progetto di Vincenzo Sparagna trasforma il complesso La Colonia in polo culturale internazionale.. Sabato 25 aprile, a Giano dell’Umbria, si è celebrata la 26ª edizione della Festa della Liberazione dei Frigoriferi intelligenti, un appuntamento che quest’anno ha segnato il ventesimo anniversario dall’apertura di Frigolandia, centro dedicato all’arte e alla cultura. Il complesso situato in via Montecerreto, sede delle storiche testate editoriali Il Nuovo Male e Frigidaire, ha ospitato una manifestazione che ha riunito poeti, musicisti, attori e artisti provenienti da ogni angolo del pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giano dell’Umbria: 20 anni di Frigolandia tra arte e resistenza

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