Sicurezza il prefetto Zito in visita a Giano dell’Umbria e Massa Martana

Il prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha fatto tappa ieri mattina a Giano dell’Umbria e Massa Martana. Accompagnato dal viceprefetto Marco Migliosi, ha incontrato i sindaci Manuel Petruccioli e Francesco Federici. La visita si è concentrata sui temi della sicurezza, con incontri diretti e senza troppi giri di parole.

Il Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, accompagnato dal Viceprefetto Marco Migliosi, ieri mattina si è recato in visita nei Comuni di Giano dell’Umbria e Massa Martana, ove è stato ricevuto dai Sindaci Manuel Petruccioli e Francesco Federici. In particolare, a Giano dell’Umbria, il Prefetto ha sottolineato l’importanza dei servizi territoriali, che rappresentano, soprattutto nei comuni più piccoli, un presidio fondamentale affinché permanga sempre vivo il senso appartenenza alla comunità e rappresentano un importante strumento per arginare lo spopolamento delle aree interne e montane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, il prefetto Zito in visita a Giano dell’Umbria e Massa Martana Approfondimenti su Giano dell’Umbria Massa Martana La visita del prefetto Zito: "Unire le forze" Sicurezza e violenza giovanile, il Prefetto Zito: "Non chiamatele Baby-Gang: sono bulli da mala-movida" Il Prefetto Zito chiarisce la differenza tra baby-gang e gruppi di giovani disturbatori, sottolineando che il fenomeno delle cosiddette Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giano dell’Umbria Massa Martana Argomenti discussi: Perugia, sicurezza nei locali pubblici: le misure della prefettura; Sicurezza, il prefetto Zito in visita a Giano dell’Umbria e Massa Martana; Capienza, fuochi e vie di fuga: ecco su cosa verranno controllati i locali di Perugia; Sicurezza nei locali pubblici: dopo i fatti di Crans Montana controlli anche in Umbria. Il Prefetto in visita ai Comuni di Massa e Giano dell’UmbriaFrancesco Zito ha fatto visita, come di consueto, alle stazioni dei Carabinieri, manifestando il più vivo ringraziamento e il più sentito apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dall’Arma ... iltamtam.it Crans Montana, la stretta del governo: chiesti ai Comuni più controlli nei locali pubbliciRiunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica oggi pomeriggio in Prefettura, convocata dal prefetto di Perugia Francesco Zito per dare attuazione – anche sotto il profilo oper ... umbria24.it Comune di Massa Martana | Massa Martana - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.