Gianluca Rocchi, noto arbitro, è stato iscritto nel registro degli indagati per frode sportiva. Lunedì 30 aprile si presenterà davanti ai magistrati di Milano. Tra le accuse ci sono presunte irregolarità nella scelta di arbitri, in particolare quella dell’arbitro Andrea Colombo per la partita tra Bologna e Inter del 20 aprile 2025, vinta dai nerazzurri. Rocchi ha deciso di autosospendersi dall’attività arbitrale in attesa dell’esito delle indagini.

Giovedì 30 aprile la giacchetta nera dovrà comparire davanti ai magistrati milanesi. Tra i capi d'imputazione ci sarebbe la designazione dell'arbitro Andrea Colombo perché gradito ai nerazzurri per Bologna-Inter, gara del 20 aprile 2025 poi vinta dai padroni di casa. Ma nell'indagine sono finite anche le presunte pressioni di Rocchi nei confronti del Var “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso diautosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile Can“. Così in una notaGianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha comunicato al Vice Presidente Vicario dell’Aia, Francesco Massini, la propria decisione di lasciare l’incarico ricoperto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, si autosospende: ‘Sceglieva arbitri graditi all’Inter’

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