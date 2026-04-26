Giancarlo Turchetti Uil | Viterbo stretta tra l' espansione di Roma e del fotovoltaico
Viterbo si trova in una situazione di difficoltà, circondata dall'espansione di Roma a sud e dal progetto di pannelli solari a nord. La zona, nota come Tuscia, rischia di perdere la propria identità e di affrontare problemi nei collegamenti tra le diverse aree. La questione è stata evidenziata da un rappresentante sindacale che ha commentato la difficile posizione della provincia di fronte a questi sviluppi.
“Tuscia in crisi, stretta tra l'espansione di Roma a sud e il fotovoltaico a nord con problemi di identità e collegamenti”. È la fotografia scattata da Giancarlo Turchetti durante il congresso della Uil di Viterbo che l'ha riconfermato segretario generale all'unanimità. “L'attività portata avanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Giancarlo Turchetti eletto all’unanimità segretario generale della Uil Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/giancarlo-turchetti-eletto-allunanimita-segretario-generale-della-uil/ - facebook.com facebook
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