Giancarlo Turchetti Uil | Viterbo stretta tra l' espansione di Roma e del fotovoltaico

Da viterbotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo si trova in una situazione di difficoltà, circondata dall'espansione di Roma a sud e dal progetto di pannelli solari a nord. La zona, nota come Tuscia, rischia di perdere la propria identità e di affrontare problemi nei collegamenti tra le diverse aree. La questione è stata evidenziata da un rappresentante sindacale che ha commentato la difficile posizione della provincia di fronte a questi sviluppi.

“Tuscia in crisi, stretta tra l'espansione di Roma a sud e il fotovoltaico a nord con problemi di identità e collegamenti”. È la fotografia scattata da Giancarlo Turchetti durante il congresso della Uil di Viterbo che l'ha riconfermato segretario generale all'unanimità. “L'attività portata avanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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