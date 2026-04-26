Giancarlo Turchetti Uil | Viterbo stretta tra l' espansione di Roma e del fotovoltaico

Viterbo si trova in una situazione di difficoltà, circondata dall'espansione di Roma a sud e dal progetto di pannelli solari a nord. La zona, nota come Tuscia, rischia di perdere la propria identità e di affrontare problemi nei collegamenti tra le diverse aree. La questione è stata evidenziata da un rappresentante sindacale che ha commentato la difficile posizione della provincia di fronte a questi sviluppi.