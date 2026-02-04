Imprenditoria in espansione a Rieti e Viterbo | nuovi dati evidenziano dinamismo economico nella provincia

A Rieti e Viterbo l’economia si muove. Nel 2025 sono nate 737 nuove imprese, ma altre 707 hanno chiuso, lasciando un saldo di 30 aziende in più. La crescita si fa sentire, segno che il territorio si sta riattivando.

A Rieti e Viterbo, il tessuto imprenditoriale si rafforza. Nella provincia di Rieti, nel corso del 2025, sono nate 737 nuove imprese, mentre 707 hanno chiuso i battenti, generando un saldo positivo di 30 unità. Un dato che, seppur apparentemente modesto, si traduce in un tasso di crescita dello 0,21%, un segnale concreto di vitalità in un contesto regionale spesso etichettato come "in ritardo" o "in crisi". A confermare questo trend è il rapporto Movimprese 2025, l'analisi annuale condotta da Unioncamere e InfoCamere, che si è concentrata sulle dinamiche imprenditoriali in tutta Italia, ma con particolare attenzione alle aree meno centrali.

