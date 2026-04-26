Ogni domenica, alle 17, va in onda un nuovo episodio del programma di interviste condotto da Francesca Fialdini. In questa puntata, tra gli ospiti figurano personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui un attore, un conduttore televisivo e un cantante. La trasmissione si concentra su conversazioni dirette e senza filtri, offrendo uno sguardo sulle esperienze e le opinioni degli intervistati.

Francesca Fialdini, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 26 aprile 2026. In apertura di puntata sarà ospite Giancarlo Magalli, volto storico della televisione e protagonista del mondo dello spettacolo come autore, conduttore, attore e molto altro. Presente in studio anche Tosca, cantante e attrice, che ha appena pubblicato un album di inediti dedicato al femminile, Feminae. Infine, sempre in promozione, sarà atteso Massimo Ghini, presto protagonista al cinema con Nel tepore del ballo, il nuovo film di Pupi Avati, che racconta la storia di un celebre conduttore televisivo che, all’apice della sua carriera, viene travolto da uno scandalo finanziario.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giancarlo Magalli, Tosca e Massimo Ghini a Da Noi… a Ruota Libera

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