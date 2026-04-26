Sabato 25 aprile, un uomo senza nome è stato trovato privo di documenti in un sottopassaggio di via Tor Cervara. La polizia ha recuperato il corpo e sta conducendo gli accertamenti necessari per identificare la persona e chiarire le circostanze del ritrovamento. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull’evento o su eventuali indagini in corso.

? Cosa sapere Corpo senza identità rinvenuto sabato 25 aprile in un sottopassaggio di via Tor Cervara.. La polizia indaga per verificare il possibile legame con le sparizioni recenti a Roma.. Un uomo senza identità è stato rinvenuto morto sabato 25 aprile intorno alle ore 9 in un sottopassaggio situato in via di Tor Cervara a Roma, scatenando l’intervento immediato delle autorità locali. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un cittadino che passava nei pressi della zona e che ha prontamente avvertito le forze dell’ordine. Sul luogo del macabro evento è intervenuta la polizia scientifica per avviare i rilievi necessari, mentre la salma è stata consegnata all’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo a Tor Cervara: trovato uomo senza nome in un sottopassaggio

Notizie correlate

Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggioGiallo a Roma dove il cadavere di un uomo è stato trovato sabato 25 aprile in un sottopassaggio.

Leggi anche: Roberto Sandroni, chi era il 53enne morto nell'incidente a Tor Cervara

Tutti gli aggiornamenti

Blitz nel palazzo occupato di Tor Cervara e al Quarticciolo: 8 arresti e cinque stranieri fermatiOperazione della polizia di Stato insieme a Guardia di Finanza e vigili tra via Tallone e le strade dello spaccio di Roma est ... romatoday.it

Tor Cervara, uomo in overdose salvato durante le attività di strada di Villa Maraini e Croce Rossa Italiana AmrcIl progetto «S.T.R.A.D.E. Comuni» coinvolge, oltre a Villa Maraini e Croce Rossa Italiana AMRC, diverse realtà del territorio cittadino in un’azione di co-progettazione di prevenzione e riduzione del ... roma.corriere.it