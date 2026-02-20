Giacomo Poretti | biografia carriera e vita privata del comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo

Giacomo Poretti, nato il 26 aprile 1956 a Villa Cortese, ha iniziato la sua carriera nel teatro prima di diventare famoso in televisione e al cinema. La sua passione per la comicità lo ha portato a collaborare con Aldo e Giovanni, formando il celebre trio. La sua esperienza sul palco si è consolidata attraverso numerosi spettacoli e film di successo. Oggi, Poretti è uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana. La sua storia continua a catturare l’attenzione degli appassionati di teatro e cinema.