Dopo tre anni, il giocatore ha deciso di lasciare il Manfredonia Calcio, con un messaggio di saluto rivolto alla società e ai tifosi. Nel suo comunicato, ha affermato di essere orgoglioso di aver indossato la maglia del club. Non sono state fornite dichiarazioni su eventuali future collaborazioni o motivazioni personali legate alla decisione di andare via. La società non ha ancora commentato ufficialmente questa separazione.

"Cara Manfredonia, sono trascorsi tre anni da quando ci siamo conosciuti. Era un caldo pomeriggio d’agosto e tu mi accoglievi tra le tue braccia. Da quel momento sei stata la mia casa, il mio porto sicuro, il mio rifugio; sei stata testimone delle mie emozioni e dei miei momenti bui. Ho imparato ad ascoltarti, a viverti nei piccoli angoli, a parlarti senza dir troppo: è stata una scoperta continua, un viaggio silenzioso e tutto ciò di cui avevo bisogno. Volevo ringraziarti per tutto questo, volevo salutarti per l’ultima volta. Oggi è la mia ultima partita con questa maglia gloriosa, in questo stadio storico. Sono stato onorato del privilegio che mi hai concesso: quasi 100 partite con la fascia al braccio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giacobbe saluta il Manfredonia Calcio: “Orgoglioso di aver indossato questi colori”

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