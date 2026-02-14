Adriano verso Inter Juve | Contro i bianconeri sarà una sfida emozionante un onore essere allo stadio Su Thuram e Lautaro…

Adriano ha dichiarato che sarà emozionante affrontare la Juventus, sottolineando che per lui sarà un vero onore essere allo stadio. Il ex attaccante ha anche commentato le prestazioni di Thuram e Lautaro, due giocatori chiave per l'Inter. La partita di questa sera a San Siro promette di essere una sfida intensa e piena di adrenalina.

Inter News 24 Adriano, indimenticato campione nerazzurro, ha parlato nel match-day di Inter-Juve, gara in programma questa sera a San Siro. L’atmosfera di San Siro per il Derby d’Italia si scalda con il ritorno dell’ Imperatore. Adriano, dopo aver fatto visita a Cristian Chivu e alla squadra ad Appiano Gentile, è stato ospite nella sede di Viale della Liberazione. Davanti ai trofei nerazzurri, il brasiliano ha espresso tutto il suo amore per il club nel Matchday Programme della gara: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Sono sempre felice quando torno in Italia, ritrovo vecchi amici e a Milano sento di essere a casa perché qui ho vissuto delle gioie immense. 🔗 Leggi su Internews24.com

