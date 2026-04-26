In vista del match tra Milan e Juventus di questa sera, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato la situazione delle due squadre. Ha affermato che il Milan si trova indietro rispetto alla Juventus e che è necessario ricostruire la squadra. Giaccherini ha anche parlato delle strategie di mercato e delle prospettive future, offrendo un punto di vista sulla fase attuale delle rispettive compagini.

Nella stagione 2010-11 il Milan perse in casa del Cesena per 2-0. In gol anche Emanuele Giaccherini che ha ricordato quella partita nella sua intervista a 'Tuttosport': "Come no. Era la prima partita in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: il Milan era stellare: da Pato a Robinho, passando per Inzaghi, Pirlo, Seedorf e Thiago Silva. Giocatori incredibili. Avevamo gli occhi di tutti addosso, per me era un sogno vivere una serata così. Quei campioni erano inarrivabili per uno come me, reduce da una gavetta lunga. Quel Cesena aveva entusiasmo da vendere: c’era tanta differenza tra noi e loro, ma quella squadra era spensierata. Andavamo a mille all’ora e tutto è fortunatamente filato liscio".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giaccherini: “Milan indietro alla Juventus. Si deve ricostruire un po’”. E sul mercato …

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