juventus con il milan sfida anche sul mercato per goretzka

Domenica sera a San Siro si affrontano Milan e Juventus in una partita importante che potrebbe influenzare le sorti della stagione. La sfida tra le due squadre coinvolge anche il mercato, con interesse per il centrocampista Goretzka, seguito anche da un club di Milano. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, si parla anche di possibili movimenti di mercato legati a Goretzka e ad altri giocatori.

Milan e Juve, Destino Incrociato: San Siro Vale la Champions e i Sogni Goretzka-Alisson. La sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus non è soltanto il “big match” della giornata, ma un vero e proprio spartiacque stagionale. Con la qualificazione alla prossima L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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