Ravezzani non ha dubbi | Il Milan deve guardarsi indietro e fare attenzione alla Juve I bianconeri sono destinati a fare questa cosa
Ravezzani avverte il Milan: deve stare attento alla Juventus. Secondo l’opinionista, i bianconeri sono pronti a recuperare terreno e potrebbero tornare a competere per un posto in Champions. Ravezzani non ha dubbi: il Milan deve fare attenzione e non sottovalutare la forza della Juventus in questa fase della stagione.
Ravezzani ai microfoni di TMW Radio ha fatto il punto sul Milan e sulla corsa al quarto posto. Ecco la previsione sulla Juventus. Il dibattito calcistico si accende dopo l'ultimo turno di campionato, con analisi che vanno oltre il semplice risultato del campo per abbracciare la gestione tecnica ed economica dei club. Ospite di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il direttore di TeleLombardia Ravezzani ha espresso il suo punto di vista senza filtri, elogiando la solidità del Milan di Allegri e analizzando i pericoli che arrivano dalle inseguitrici. Il successo dei rossoneri a Bologna è stato il punto di partenza della riflessione.
Approfondimenti su Juventus Milan
Paolo Rossi non ha dubbi: «Ecco quanti punti può fare questa Juve. L’obiettivo deve essere uno solo» – VIDEO
Paolo Rossi dice che la Juve può fare molti più punti di quelli attuali.
Sorrentino sicuro su Yildiz: «Per fare lo step da buon giocatore a campione deve fare questa cosa». A cosa ha fatto riferimento
Sorrentino, ex portiere e attuale opinionista, ha commentato l’andamento di Kenan Yildiz dopo la partita tra Pisa e Juventus.
Ultime notizie su Juventus Milan
La Juventus piazza un colpo, Ravezzani perplesso: Come mai questo prezzo?Tra i talloni d'Achille della Juventus di Spalletti c'è sicuramente la voce attaccante. Il lungo infortunio di Vlahovic ha complicato i piani con gli acquisti estivi, David e Openda, che hanno deluso ... msn.com
Ravezzani: 'Caso di Bremer su Hojlund? Ha ragione il Napoli a lamentarsi'Ha ragione il Napoli a lamentarsi (ma vittoria Juve incontestabile). it.blastingnews.com
La Punta El Nasyri molto vicino alla Juventus, ma Fabio Ravezzani ha dubbi sulla punta del Marocco. #Juventus #Calciomercato #elnasyr facebook
#Ravezzani: " #Estupinan terrorizza ogni volta che tocca la palla. #Jashari qualche dubbio" #SempreMilan #milan #FiorentinaMilan #SerieA x.com
