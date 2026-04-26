Il sindaco che ha guidato la città per diversi mandati è ricordato per aver promosso interventi di riqualificazione urbana e miglioramenti nei servizi pubblici. Durante il suo mandato, sono stati approvati vari progetti di sviluppo, e sono state adottate delibere per l’assegnazione di fondi destinati a opere pubbliche. Sono state anche avviate indagini giudiziarie riguardanti alcune attività amministrative, portando a procedimenti legali contro alcuni funzionari coinvolti.

La figura carismatica, prima da politico (“più fatti e meno parole, ma idee chiare”) ma anche da imprenditore nel settore turistico, di Federigo Gemignani, scomparso nel maggio di 7 anni fa, si staglia in modo perentorio per un ventennio - dal ‘60 all’80 e anche oltre – sul palcoscenico viareggino: assieme a lui negli anni ‘70 sboccia Paolo Barsacchi e da questa amicizia e condivisione di amore per la città pur non essendo colleghi di partito, nasce una serie di opere pubbliche che portarono il Coni a premiare il sindaco Federigo Gemignani per aver dotato il Comune di impianti sportivi all’avanguardia: sono di quegli anni la prima pista in tartan allo stadio dei Pini (fondamentale anche la figura di Torquato Bresciani, presidente del Cgc), l’inaugurazione del palasport e il via ai lavori della piscina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ghigo, il sindaco che cambiò la città

A Terracina il consigliere meloniano a disposizione del clan

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