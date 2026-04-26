GF VIP Francesca ha un fidanzato? Arriva il commento iconico di Selvaggia Lucarelli

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Francesca ha fatto alcune dichiarazioni nella Casa che hanno attirato l’attenzione. In risposta, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un commento che ha fatto discutere sui social. La discussione si è concentrata su alcuni dettagli riguardanti la vita privata di Francesca, in particolare sulla presenza di un fidanzato. Le parole di Lucarelli sono state condivise e commentate dagli utenti online.

GF VIP, l’opinionista Selvaggia Lucarelli replica alle dichiarazioni di Francesca nella Casa. Nel mondo dello spettacolo italiano, basta una frase lasciata cadere con apparente leggerezza per accendere il dibattito. È quello che è successo dopo alcune dichiarzioni di Francesca Manzini sul suo presunto nuovo fidanzato, parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e, inevitabilmente, anche quella di Selvaggia Lucarelli, da sempre osservatrice attenta e tagliente delle dinamiche del gossip nazionale. Leggi anche Javier Martinez saluta Terni: l’amore con Helena si trasferisce a Lecco La gieffina Francesca parlando con alcuni inquilini ha esordito: “Ho mancato di sincerità e coerenza nel non essermi aperta del tutto ma solo per proteggere questa persona.🔗 Leggi su 361magazine.com

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