Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si è vissuto un momento particolare quando Valeria è entrata portando dei dolci, suscitando una reazione visibilmente infastidita da parte di Antonella Elia. La scena è stata registrata in un video che sta facendo discutere tra i fan dello show. La giornata, definita “stellare” da alcuni, ha visto quindi un episodio di tensione tra i concorrenti, catturato con attenzione da chi segue da vicino il reality.

Una domenica stellare – ma non per tutti – nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Oggi Valeria Marini ha fatto il suo ingresso a “sorpresa” come ospite speciale, ma il suo arrivo non è stato accolto accolto con entusiasmo da Antonella Elia, che non è riuscita a nascondere il fastidio e la frustrazione alla vista della showgirl. INGRESSO STELLARE IN ARRIVO #GFVIP pic.twitter.comFqWHaXTEz6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 26, 2026 L’arrivo di Valeria Marini era stato anticipato da un trolley rosa con un boa di piume lasciati davanti alla Porta Rossa, sul quale i concorrenti hanno fatto qualche congettura. Antonella Elia ha....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, Valeria Marini entra con i dolci: la reazione infastidita di Antonella Elia è imperdibile (VIDEO)

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