La difesa di un supervisore di Serie A ha annunciato che presenterà una strategia difensiva dopo essere stato convocato a un'udienza a porte chiuse. La convocazione riguarda una partita della Salernitana, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sul motivo della contestazione. La procedura è ancora in fase di valutazione, e si attende un’ulteriore comunicazione ufficiale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ E’ un invito a comparire al buio e quindi dobbiamo ancora valutare la strategia difensiva. Ad ogni modo, a lui si contesta di essere intervenuto su una partita di Serie B, quando lui era supervisore per la serie A”. Lo ha spiegato l’avvocato Michele Ducci, che assiste il supervisore Var Andrea Gervasoni, che si è autosospeso ieri e tra gli indagati nell’inchiesta sul sistema arbitrale. Nei prossimi giorni, come chiarito dal legale, Gervasoni, che è “molto tranquillo e sereno”, deciderà se rispondere o meno nell’interrogatorio del 30 aprile. “ Non capiamo nemmeno perché gli si contesta una partita di serie B”, ha aggiunto il legale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Difesa Gervasoni: “Supervisore in Serie A ma gli si contesta una gara della Salernitana”

Notizie correlate

Scandalo arbitri, nei guai anche il supervisore Var Gervasoni: riflettori su Salernitana-ModenaNell'ambito dello scandalo sull'arbitraggio emerso dall'inchiesta della Procura di Milano, riflettori puntati anche su Salernitana-Modena di un anno...

Rocchi si autosospende: “Tornerò più forte”. Indagato anche il supervisore Var GervasoniGianluca Rocchi si è autosospeso dal ruolo di responsabile della Can con effetto immediato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Rocchi: Mi autosospendo, tornerò più forte di prima. Il designatore Can è indagato per frode sportiva (come il supervisore Var Gervasoni); Gianluca Rocchi si autosospende da designatore arbitrale, indagato per frode sportiva anche il capo del Var Gervasoni. I sospetti sulle partite e la difesa; Cambio modulo Inter? Fabrizio Romano fa chiarezza: Ecco la verità sulla difesa; La sua assenza ha pesato. Rrahmani annulla l'attacco della Cremonese: voti e. pagelle.

Inchiesta arbitri, Marotta: «Inter estranea, e lo sarà anche in futuro». Difesa Gervasoni: «Supervisore serie A ma gli si contesta partita di B»Bufera sugli arbitri: il designatore di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato a Milano per concorso in frode sportiva. L'accusa è quella di avere fatto pressioni ... ilgazzettino.it

Gravina si è dimesso. Rocchi si è dimesso. Gervasoni si è dimesso. Attendiamo le dimissioni di chi ha deciso di far giocare Verona-Lecce il sabato sera. O che almeno ci spieghi le motivazioni - facebook.com facebook