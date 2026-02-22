Perché Pep Guardiola era in Italia a vedere una partita di Serie C mentre si giocava in Premier League

Pep Guardiola ha scelto di assistere a una partita di Serie C al Rigamonti, lasciando la Premier League per motivi di amicizia e legami con Brescia. La sua presenza all'incontro tra Union Brescia e Pro Patria deriva dalla volontà di rinforzare i rapporti con il club e conoscere da vicino il calcio locale. Guardiola si ferma in Italia anche per incontrare l’allenatore Edoardo Piovani, confermando il suo interesse per il calcio italiano. La sua visita ha attirato l’attenzione dei tifosi.

