Germani una battaglia che lascia l’amaro | Treviso la spunta nel finale 90-99

Nella partita tra Germani Brescia e Treviso, la squadra ospite ha conquistato la vittoria con il punteggio di 99-90, arrivando nel finale. La Germani ha dominato a lungo l’andamento dell’incontro, mantenendo il controllo del gioco e creando un vantaggio consistente. Tuttavia, nelle fasi decisive, Treviso è riuscita a rimontare e a chiudere con un successo inaspettato. La partita si è conclusa con un risultato che lascia un senso di rimpianto per la prestazione dei padroni di casa.

Una serata che lascia un senso di incompiuto, quasi di occasione sprecata. La Germani Brescia accarezza a lungo la vittoria, costruisce, controlla e dà l’impressione di poter indirizzare la gara. Poi, però, nel momento decisivo, tutto si sgretola e la Nutribullet Treviso trova il guizzo per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Volley Bergamo 1991, altro tie break amaro: 5 set di battaglia vera, ma la spunta CuneoÈ un tie break amaro quello che va in scena al PalaFacchetti di Treviglio: Bergamo passa avanti, si trova ad inseguire, agguanta il tie break, ma poi... Leggi anche: Una Germani strepitosa sbanca Milano: Armani battuta 81-90. Gli highlights Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Germani, una battaglia che lascia l’amaro: Treviso la spunta nel finale 90-99 - BresciaToday; Brescia glaciale al PalaRubini: Trieste cade con onore, la Germani aggancia la vetta; Basket, la Germani fa il colpo anche a Trieste e resta in testa con Bologna a tre gare dal termine; La Germani Brescia vince a Trieste ancora nel segno di Jason Burnell. Basket, la Germani fa il colpo anche a Trieste e resta in testa con Bologna a tre gare dal termineUna Germani corsara sbanca Trieste. Burnell solito trascinatore, rimonta vincente da -9 con finale in volata. Finisce 86-82 ... brescia.corriere.it Cosa c’è dietro la prima strategia militare della Germania. L’analisi di CarusoAd aprile 2026 la Germania ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima nella sua storia repubblicana: ha pubblicato una Strategia Militare nazionale. Non si tratta di un libro bianco della difesa, ... formiche.net BASKET | La Nutribullet stende in rimonta la Germani e va a +2 sulla Dinamo Sassari. Ora per restare in serie A basterà battere Cantù - facebook.com facebook La Germani ospita Treviso al PalaLeonessa: il live del match x.com