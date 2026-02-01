Una Germani strepitosa sbanca Milano | Armani battuta 81-90 Gli highlights

Da bresciatoday.it 1 feb 2026

La Germani Brescia ha vinto a Milano contro l’Armani, battendola 90-81. La squadra di Brescia ha giocato una partita molto convincente e ha dimostrato di essere all’altezza delle grandi sfide. Gli ultimi minuti sono stati emozionanti, con Brescia che ha preso il controllo e ha conquistato una vittoria importante. La squadra di casa ha provato a reagire, ma non è riuscita a recuperare il divario. È stata una serata di grande entusiasmo per Brescia, che ora guarda avanti con fiducia.

Una notte da ricordare, una vittoria che pesa e che profuma di consacrazione. La Germani Brescia espugna il parquet dell’EA7 Emporio Armani Milano imponendosi 81-90 al termine di una sfida intensa, combattuta e di altissimo livello tecnico. È il sesto successo consecutivo in campionato per i biancoblù, sempre più solidi e convincenti anche nei contesti più prestigiosi. Brescia parte forte, affidandosi subito all’asse Della Valle–Bilan e colpendo anche dall’arco con Rivers, per il 2-9 iniziale che sorprende il Forum. Milano, però, reagisce con la consueta fisicità: Ellis orchestra, Nebo domina sotto canestro e l’impatto dalla panchina di Brooks e Ricci spinge l’Olimpia fino al +14 (36-22).🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

