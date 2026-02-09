Basket Serie A | la Virtus Bologna batte Brescia e si riprende la vetta L’Olimpia soffre ma supera in trasferta Treviso

Questa sera la Virtus Bologna torna in cima alla classifica di Serie A. La squadra ha battuto Brescia e si prende la vetta, mentre l’Olimpia Milano ha sofferto ma alla fine ha superato in trasferta Treviso. La diciannovesima giornata si è conclusa con due partite intense e combattute.

Si è concluso questa sera con i posticipi della Virtus Bologna e dell'Olimpia Milano la diciannovesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. La squadra felsinea è riuscita a battere Brescia al Palaleonessa nel big match riprendendosi la vetta della classifica (pari punti con Brescia ma avanti 2-0 negli scontri diretti) mentre i meneghini hanno superato in trasferta Treviso al termine di un match tirato. GERMANI BRESCIA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 79-87 La Virtus parte forte e Smailagic firma subito il +5. Vildoza piazza la tripla e Niang appoggia il +8. Brescia reagisce con Della Valle ma con Niang le V-Nere rimangono davanti.

