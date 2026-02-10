Germani Brescia-Virtus Bologna 79-87 le V nere si riprendono la vetta

Brescia e Virtus Bologna si sfidano in una partita combattuta. Alla fine, sono le V nere a conquistare la vittoria e a riprendersi la vetta della classifica, battendo i padroni di casa 87-79. La partita è stata intensa, con momenti di grande ritmo e determinazione da entrambe le squadre. Brescia cerca di resistere, ma Bologna ha saputo imporre il suo gioco negli ultimi quarti e portare a casa il risultato.

Brescia, 9 febbraio 2026 - Tra la capolista Brescia e i campioni d'Italia della Virtus, la spuntano i secondi. Che così si riprendono la testa della classifica, anche in Virtus del 2-0 nel doppio confronto. L'ultima volta a Brescia, era il 17 giugno, non c'era stata partita, con Toko Shengelia in missione per il dio dei canestri. Stavolta al PalaLeonessa c'è un po' di verve in più, ma Brescia accusa il colpo e cade, per la prima volta, sul campo amico. Cade perché la Virtus scappa subito e gioca con giudizio. Perché Della Valle, che pure aveva giustiziato prima Udine poi Milano con le sue triple, viene braccato da Jallow.

