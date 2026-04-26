George Russell sostiene Lewis Hamilton | le nuove regole F1 del 2026 miglioreranno le corse

George Russell ha espresso il suo supporto a Lewis Hamilton riguardo alle modifiche alle regole della Formula 1 previste per il 2026. Le nuove normative sono state annunciate nelle scorse settimane e riguardano aspetti tecnici e regolamentari del campionato. Entrambi i piloti hanno commentato positivamente l’introduzione di queste modifiche, ritenendo che possano portare benefici allo svolgimento delle gare. La discussione tra i due è stata pubblicata sui social network ufficiali delle squadre di appartenenza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. George Russell ha recentemente espresso il suo sostegno a una dichiarazione fatta da Lewis Hamilton riguardo le nuove normative di Formula 1, che entreranno in vigore nel 2026. Le modifiche introdotte dalla FIA mirano a rendere le gare più emozionanti, attraverso l’introduzione di vetture più piccole e leggere, con un maggiore focus sull’uso dell’energia elettrica. Questo cambiamento si propone di migliorare l’eccitazione e l’appeal generale delle competizioni. Nonostante le buone intenzioni, alcuni piloti non sono affatto convinti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - George Russell sostiene Lewis Hamilton: le nuove regole F1 del 2026 miglioreranno le corse. Notizie correlate Leggi anche: Guenther Steiner accusa Lewis Hamilton di creare polemiche con le sue recenti dichiarazioni sulle regole F1. F1, Lewis Hamilton: “Ottimo podio dopo una battaglia ravvicinata con Russell. Alla fine ero in crisi con le gomme”Lewis Hamilton sorride dopo aver chiuso al terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno...