Lewis Hamilton si è piazzato terzo nella Sprint Race del Gran Premio della Cina, ottenendo un podio dopo una gara intensa con Russell. Durante la corsa, ha dichiarato di aver avuto problemi con le gomme, ma comunque è riuscito a mantenere il risultato. La gara si è conclusa con Hamilton in posizione di rilievo, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Lewis Hamilton sorride dopo aver chiuso al terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai il pilota sette volte campione del mondo ha vissuto uno dei migliori momenti da quando è sbarcato a Maranello. Laddove ha centrato l’ultimo successo della sua carriera (sempre in modalità Sprint Race) oggi ha messo in mostra una gara di alto livello, conducendola anche per qualche giro. Il successo, però, è andato da previsione a George Russell che ha vinto con 674 millesimi di margine su Charles Leclerc (Ferrari) mentre completa il podio proprio Lewis Hamilton (Ferrari) a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Ottimo podio dopo una battaglia ravvicinata con Russell. Alla fine ero in crisi con le gomme”

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Nel lungo dritto #Hamilton ha fatto 330, contro i soli 320 di #Leclerc. Sui 4 decimi presi da Charles è qualcosa che pesa molto, a vedere così sembra qualcosa col deployment. Bene Lewis comunque (concetto relativo ovviamente, ma è un buon Hamilton con q x.com