geoff dyer diario di classe

Interviste letterarie Lo scrittore inglese parla della propria infanzia e adolescenza in interni familiari che descrive come emblematici della vita 'working class', negli anni ’60: «Compiti a casa», dal Saggiatore Per un uomo di lettere (anche per una donna, sì) la qualunquità è una invidiabile categoria di provenienza, avvalorata da precedenti illustri, sia fra gli scrittori, sia soprattutto fra i personaggi romanzeschi, la cui iscrizione al club della medietà è probabilmente derivata dalle esperienze di vita di chi li ha inventati e dalla loro speranza che queste loro creature possano trasformarsi in emblemi dell’umanità. Dunque,...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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