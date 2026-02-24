Rossella Bentivoglio diario di una rinascita

Rossella Bentivoglio ha condiviso il suo percorso di rinascita dopo aver affrontato un forte dolore, causato dalla depressione. La donna di Bacoli ha scritto un libro in cui descrive come l’amore e il sostegno delle persone vicine l’abbiano aiutata a risollevarsi. Nei suoi racconti, mescola ricordi di mare e momenti di difficoltà, evidenziando l’importanza delle relazioni umane. La sua storia si conclude con un messaggio di speranza e determinazione.

L'imprenditrice di Bacoli racconta, tra mare e memoria, nel suo "Quando un grande dolore." l'uscita dalla depressione attraverso l'amore, la solidarietà e l'impegno umano Rossella Bentivoglio, un'imprenditrice doc venuta dal mare, dal cuore nobile e generoso. Nata e cresciuta nel suggestivo Parco Archeologico di Bacoli, Rossella ha acquisito dalla sua terra l'amore per la natura, dal mare blu e cristallino alla macchia verde mediterranea ai siti storici ricchi di fascino e di mistero.Alla sua prima esperienza come scrittrice, questa "sirena" dagli occhi azzurri e i capelli biondi che "anima" quotidianamente, con il suo entusiasmo prorompente, il suggestivo "Schiacchetiello" e il piccolo promontorio di Punta Pennata a ridosso del mare, ha redatto un libro denso di umanità dal titolo Quando un grande dolore.