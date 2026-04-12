Colpisce la compagna di classe con le forbici | Volevo ucciderla come in un film La frase schock Domani la ragazza tornerà in classe

Il 10 aprile a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, una studentessa di 12 anni è stata ferita con delle forbici da una compagna di classe durante l’ora di educazione motoria. La ragazza ha riferito che la coetanea le ha detto: «Vieni in bagno, devo farti vedere una cosa», prima di aggredirla. La giovane ferita tornerà in classe domani, mentre la presunta aggressore ha dichiarato di aver voluto ucciderla come in un film.

“ Vieni in bagno, devo farti vedere una cosa ”. Poi l’aggressione. È quanto accaduto il 10 aprile a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una studentessa di 12 anni è stata ferita da una coetanea con un paio di forbici durante l’ora di educazione motoria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Dodicenne colpita con le forbici dalla compagna di classe in bagno: "Volevo ucciderla"Un'intera comunità sotto choc, dall'istituto scolastico frequentato dalle due studentesse alla popolazione di Castelfranco di Sotto, letteralmente...