Già finito il sogno di Silvia Salis for president? A Genova ci chiediamo se è l’ennesimo bluff

La candidatura di Silvia Salis come possibile presidente sembra ormai svanita, almeno secondo alcune voci a Genova. La sindaca della città ha dichiarato sabato scorso di essere disposta a valutare un ruolo di opposizione all’attuale governo, in risposta a un’intervista pubblicata sul quotidiano nazionale. La notizia ha suscitato discussioni tra gli abitanti e gli osservatori locali, che si chiedono se si tratti di un vero progetto o di un semplice tentativo di attirare attenzioni.

Sabato scorso l’occhiello in prima de il Fatto Quotidiano segnalava che la sindaca di Genova non demorde: “ Se mi chiedono di fare l’anti Meloni, lo prendo in considerazione ”. Ergo, il sogno incrollabile di ascendere alla poltrona di Primo Ministro cui – all’inizio dell’avventura genovese – l’avevano traguardata renziani e amichetti del generone romano; ribadito con l’insistenza molesta di un Peter Seller imbucato a Hollywood Party (ma almeno lui faceva ridere). Un’aspirazione ad allargarsi di Silvia Salis basata poi su che cosa? Di pregresse esperienze politiche neanche l’ombra. Competenze economiche o urbanistiche manco parlarne. Solo un...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Già finito il sogno di Silvia Salis for president? A Genova ci chiediamo se è l’ennesimo bluff Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei»Silvia Salis non chiude del tutto alla possibilità di una futura candidatura nazionale e, anzi, ammette che prenderebbe in considerazione... Leggi anche: Silvia Salis si dice “disponibile” a sfidare Giorgia Meloni: la sindaca di Genova e l’idolatria del sé