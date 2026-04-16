come se la sta cavando silvia salis a genova

Silvia Salis, che fino a un anno fa non aveva mai avuto esperienze politiche, è ora candidata alla presidenza di un organismo locale a Genova. La sua candidatura è stata annunciata recentemente, suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori. La decisione di proporla arriva in un momento di cambiamenti nella gestione amministrativa della città, con la sua nomina che potrebbe rappresentare una novità nel panorama politico locale.

Fino a un anno fa non aveva mai fatto politica e ora viene proposta per la presidenza del Consiglio, ma come sindaca finora cosa ha fatto? Fino alla scorsa settimana Silvia Salis aveva 378mila follower su Instagram: un numero non indifferente, visto che è stata eletta sindaca di Genova meno di un anno fa. Oggi i suoi follower sono 525mila, quasi 150mila in più, una crescita che mostra come il suo seguito stia superando i confini della città. In questi sette giorni sono successe due cose, e non due cose qualunque. La prima è un’intervista data a Bloomberg, la seconda è un dj set organizzato in una delle piazze centrali di Genova con Charlotte de Witte, una delle dj techno più conosciute al mondo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Intervista a Silvia Salis

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