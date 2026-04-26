Domenica 26 aprile, Genoa e Como si sfideranno allo stadio Ferraris di Marassi in una partita valida per la salvezza. Il tecnico rossoblù, De Rossi, sta sperimentando diversi schemi di gioco in vista dell'incontro, mentre il centrocampista Fabregas mira a centrare un obiettivo europeo con la squadra lariana. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

?? Cosa sapere Genoa e Como si affrontano domenica 26 aprile al Ferraris di Marassi. De Rossi testa nuovi moduli mentre Fabregas punta al sogno europeo lariano. Domenica 26 Aprile 2026, alle ore 15:00, il Ferraris ospiterà il confronto tra Genoa e Como in un match che vede i rossoblù pronti a festeggiare la permanenza nella massima serie dopo il successo ottenuto a Pisa. La certezza matematica della salvezza per il club genovese deve ancora attendere l'esito di un'ulteriore giornata di campionato .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genoa, festa salvezza al Ferraris: De Rossi testa nuovi moduli

Notizie correlate

Genoa-Roma: De Rossi al Ferraris contro il suo passato. Formazioni e orari tvGenova 8 marzo 2026 – Il ritmo della classifica di Serie A si è clamorosamente alzato e se si vogliono perseguire i propri obiettivi, non ci si può...

Genoa trionfa: 3-0 al Torino, De Rossi raggiunge la salvezza a 27Il Genoa Raggiunge il Torino a Punti: Una Vittoria Netta che Rilancia la Squadra di De Rossi Il Genoa ha ottenuto una convincente vittoria in casa...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Genoa, festa a un passo. Con un successo a Pisa, la salvezza è cosa fatta; Colpaccio Genoa: a Pisa Ekhator e Colombo ribaltano lo svantaggio, finisce 2-1. E' sigillo sulla salvezza; Ekhator e Colombo in gol, vittoria e salvezza ‘virtuale’; Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo.

Genoa-Como, diretta Serie A: si sblocca il match. Poi tocca a Toro-InterIl Grifone ospita i Lariani all'incontro valido per la 34ª giornata. In palio al Ferraris, 3 punti chiave per salvezza ed Europa. Alle 18, i granata ospitano i nerazzurri ... tuttosport.com

Genoa, col Como festa salvezza: ancora un pienone al Ferraris, oltre le 30mila presenzeUna festa salvezza per 30mila (e più) tifosi. Il Genoa si appresta ad iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica prossima al Ferraris. tuttomercatoweb.com

Le scelte di Genoa-Como, De Rossi rinuncia a Colombo! - facebook.com facebook

I grifoni in campo per #GenoaComo x.com