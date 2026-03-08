Genoa-Roma | De Rossi al Ferraris contro il suo passato Formazioni e orari tv

Il 8 marzo 2026 si gioca Genoa-Roma, con Daniele De Rossi in campo contro la sua ex squadra al Ferraris. La partita si svolge alle 20:45, e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i due club pronti a scendere in campo per una sfida importante nella corsa alla classifica.

Genova 8 marzo 2026 – Il ritmo della classifica di Serie A si è clamorosamente alzato e se si vogliono perseguire i propri obiettivi, non ci si può permettere il lusso di rallentare. Il Genoa sta venendo rapidamente assorbito dalla lotta per non retrocedere, mentre il vantaggio della Roma al quarto posto è ormai ridotto a zero. Tre punti golosi per i rispettivi obiettivi e per la possibilità di avere quella tranquillità necessaria per poter gestire queste ultime undici giornate di campionato. Il calcio d'inizio è previsto per questa sera alle ore 18. Per Daniele De Rossi la Roma non è stata solo una squadra in cui ha giocato, ma una parentesi immensa della sua vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

