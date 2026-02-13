Cesc Fabregas ha spiegato perché ha sostituito Nico Paz durante la partita contro la Fiorentina. L’allenatore spagnolo ha deciso di cambiare l’attaccante argentino a causa di un problema fisico che si era manifestato durante il primo tempo. Nella conferenza stampa successiva, Fabregas ha aggiunto che Paz aveva accusato dolore al ginocchio e ha preferito toglierlo dal campo per evitare rischi maggiori. La squadra si prepara ora alla sfida contro il Como, che si giocherà domenica pomeriggio.

Nel contesto della 25ª giornata di Serie A, la vigilia di Como Fiorentina ha visto il centrocampista Cesc Fabregas esprimersi con parole chiare e determinazione riguardo alle strategie e alle condizioni della squadra. La conferenza ha offerto spunti interessanti sulle scelte tecniche, lo stato di forma dei giocatori e gli obiettivi per il match da affrontare. Per la partita in programma, tutti i componenti della rosa sono considerati disponibili, tranne Goldaniga e Diao, che hanno iniziato a lavorare con la squadra in modo separato. Si prevedono possibili rientri di Diao, che potrebbe tornare disponibile già per l’impegno con il Lecce o in occasione di un match di Coppa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Fabregas svela il motivo della sostituzione di Nico Paz prima di Como-Fiorentina

Cesc Fabregas ha spiegato oggi perché Nico Paz è stato sostituito contro il Napoli, causa di alcune tensioni tra i tifosi e la società.

Alle 21 all’Artemio Franchi di Firenze si gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como.

