Como Ludi rivela | La nostra mentalità è quella di vincere tutte le partite Nico Paz la nostra stellina ecco cos’è successo!

Il tecnico del Como ha dichiarato che la squadra mira a vincere ogni partita e ha definito Nico Paz come la loro stella. Prima del match contro l’Inter, Ludi ha spiegato cosa è accaduto in allenamento e ha condiviso le aspettative per la sfida. Le sue parole sono state pronunciate in vista dell’incontro di andata di campionato contro i nerazzurri.

